Accidentes

Mujer es Atropellada por Camioneta en Carretera Tuxpan-Tampico en Veracruz

Un vehículo arrolló a una persona en calles de la zona norte de la entidad veracruzana. Paramédicos y autoridades acudieron al sitio

El presunto responsable fue detenido para el deslinde de las responsabilidades. Foto: N+El presunto responsable fue detenido para el deslinde de las responsabilidades. Foto: N+

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En Veracruz una mujer fue arrollada en la carretera Tuxpan-Tampico. El conductor ya está bajo investigación.

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