Mujer es Atropellada por Camioneta en Carretera Tuxpan-Tampico en Veracruz

Una mujer fue auxiliada por cuerpos de emergencias luego de ser atropellada por una camioneta en la carretera Tuxpan-Tampico, en la zona norte de la entidad veracruzana, justo frente al 39 Batallón de Infantería de Tuxpan.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos se registraron cuando la mujer intentaba cruzar la vialidad y la camioneta involucrada salía de un fraccionamiento cercano a la zona donde se registró el percance.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la mujer y, posteriormente, gestionar su traslado a un hospital para su atención médica. La circulación se vio complicada por varios minutos, por lo que elementos del ejército abanderaron la zona para realizar un paso controlado en ambos sentidos.

Posteriormente, autoridades arribaron al sitio donde se registraron los hechos y abordaron al presunto responsable del accidente para el deslinde correspondiente de las responsabilidades y cubrir así los gastos médicos de la lesionada.