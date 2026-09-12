Trabajadores de Planta Automotriz en Puebla Rechazan Oferta de Aumento Salarial

Elementos del Sindicato Independiente de la planta armadora de vehículos ubicada en el municipio poblano de Cuautlancingo rechazó la propuesta de aumento global del 10.04 por ciento al salario y prestaciones.

Tras concluir la jornada de consulta, la agrupación informó que seis mil 440 trabajadores participaron, de los cuales cuatro mil 327 votaron en contra, mientras que mil 580 lo hicieron a favor.

El sindicato informó que volverá a sentarse en la mesa de negociación con directivos de la empresa y funcionarios del Centro de Conciliación Laboral ubicado en la capital del país.

En respuesta a la votación, la entidad automotriz reconoció la decisión de los trabajadores, la cual respetará. además aseguraron que seguirán el proceso conforme a lo que establezca la ley.

Cabe destacar que en días pasados el sindicato confirmó 611 bajas laborales en la planta armadora ubicada en el municipio de Cuautlancingo, cifra derivada del ajuste en operaciones.

El organismo explicó que durante las negociaciones con los directivos de la compañía propusieron alternativas como retiros voluntarios, capacitación, movimientos internos, cobertura de vacaciones y ausentismo, además de esquemas 4x3, como opciones para conservar plazas.

La representación sindical informó que también negoció adelantar dos años el reingreso de trabajadores dados de baja temporalmente, sin embargo, reconoció que la medida dependerá de nuevas vacantes en la empresa en el futuro.

Con información de Jorge Cea

GMAZ