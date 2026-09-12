Economía

Trabajadores de Planta Automotriz en Puebla Rechazan Oferta de Aumento Salarial

La mayoría de los empleados sindicalizados en el complejo del municipio de Cuautlancingo votaron en contra de la propuesta de la empresa

Trabajadores de Planta Automotriz en Puebla Votan Contra Oferta de Aumento SalarialTrabajadores de Planta Automotriz en Puebla Votan Contra Oferta de Aumento Salarial. Foto: N+

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Rechazo masivo en planta automotriz de Puebla: Cuatro mil 327 trabajadores de planta automotriz dicen NO a la oferta salarial. La empresa respeta la decisión.

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