Economía

Estiman un Aumento en la Oferta Laboral para el Cierre de 2026 en Tijuana, BC

La industria médica y electrónica son las principales proveedoras de fuentes de empleo

Estiman un Aumento en la Oferta Laboral para el Cierre de 2026 en Tijuana, BCEstiman un Aumento en la Oferta Laboral para el Cierre de 2026 en Tijuana, BC | Foto: N+

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