Estiman un Aumento en la Oferta Laboral para el Cierre de 2026 en Tijuana, BC

La Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (ARHITAC) prevé un importante incremento en la oferta laboral para la región al cierre de este año 2026.

Baja California se encuentra en el segundo lugar nacional en generación de empleo, tras sumar más de 22 mil nuevas altas de trabajadores formalmente registrados en los últimos dos meses en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por esta razón, se considera que el aumento podría continuar lo que resta del año, sobre todo en la industria médica y electrónica, las cuales son las principales creadoras de vacantes en Tijuana.

JMR