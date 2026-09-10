Accidentes

Muere Joven Arrollado en Saltillo, Coahuila; Conducía Scooter Eléctrico

Se informó que Edson 'N' sufrió un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellado

Muere Joven Arrollado en Saltillo, Coahuila; Conducía Scooter EléctricoEl hombre falleció en las instalaciones de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: N+

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