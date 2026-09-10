Luego de permanecer varias horas hospitalizado, un joven perdió la vida tras ser arrollado mientras viajaba a bordo de un scooter eléctrico. Edson 'N' fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en un accidente vial.

A su ingreso al hospital, los médicos detectaron diversas lesiones, entre ellas traumatismo craneoencefálico, por lo que recibió atención médica de urgencia. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, Edson 'N' sufrió un paro y falleció mientras permanecía bajo atención.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del fallecimiento y llevó a cabo las diligencias correspondientes para documentar el caso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarían los procedimientos establecidos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer cómo se registró el atropellamiento.