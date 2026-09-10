Muere Atropellada Una Mujer de la Tercera Edad en Carretera de Puebla

Una mujer de aproximadamente, 70 años de edad, murió atropellada por el conductor quien presuntamente manejaba una camioneta con material de construcción.

Los hechos sucedieron la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026 sobre la carretera Izúcar de Matamoros-Atlixco, a la altura del municipio poblano de Tepeojuma.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia y autoridades municipales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. El responsable huyó tras el accidente vial.

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Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este jueves que una mujer de la tercera edad fue atropellada sobre la carretera Izúcar de Matamoros-Atlixco.

La señora septuagenaria fue embestida por una camioneta que transportaba material de construcción a la altura de Tepeojuma, perdiendo la vida en el momento.

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, permitiendo a los elementos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), realizar el levantamiento de cuerpo.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el paradero del conductor responsable, mismo que ya está siendo buscado por la Policía Municipal de Tepeojuma.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ