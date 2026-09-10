Accidentes

Muere Atropellada Una Mujer de la Tercera Edad en Carretera de Puebla

La víctima fue embestida por una camioneta que transportaba material de construcción sobre la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros

Muerta Atropellada Mujer Tercera Edad Carretera Atlixco Izúcar de Matamoros Tepeojuma PueblaMujer de la Tercera Edad Muere Atropellada en la Carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros. Foto: Juan M.

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Mujer de 70 años pierde la vida en la carretera Atlixco-Izúcar. El conductor de la camioneta involucrada se dio a la fuga.

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