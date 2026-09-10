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Edson Álvarez Niega Acusaciones de Presunto Secuestro y Anuncia Acciones Legales

El mediocampista sostuvo que, de existir pruebas en su contra, estas deben presentarse ante las autoridades correspondientes

El centro campista Edson Álvarez. Foto: Instagram @edsonnalvarezEl centro campista Edson Álvarez. Foto: Instagram @edsonnalvarez

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