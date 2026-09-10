Edson Álvarez Niega Acusaciones de Presunto Secuestro y Anuncia Acciones Legales

El mediocampista y capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, actual jugador del West Ham United, desmintió este jueves su presunta relación con un caso de secuestro.

Las acusaciones surgieron a partir de declaraciones del productor audiovisual Juan José López Ordóñez, quien asegura haber sido víctima de un secuestro exprés el 3 de noviembre de 2024.

Según su versión, los hechos estarían relacionados con una deuda de 3.5 millones de pesos por un documental inconcluso sobre la carrera de Álvarez, así como por un inmueble en la colonia San Rafael.

López Ordóñez ha señalado directamente a Jonathan Toache, quien fuera suegro del futbolista, como el presunto responsable de orquestar el hecho.

En su comunicado, el jugador rechazó tener cualquier vínculo con los hechos que se le atribuyen y afirmó que su nombre ha sido usado para dar mayor alcance mediático a un conflicto ajeno a él. Sostuvo que, de existir pruebas en su contra, estas deben presentarse ante las autoridades correspondientes y no a través de los medios.

Álvarez añadió que, tras casi diez años de carrera procurando mantenerse alejado de escándalos, no permitirá que su reputación —construida con trabajo y disciplina— sea utilizada de forma irresponsable, por lo que instruyó a su equipo legal a evaluar acciones contra quienes difundan imputaciones que considera falsas.

AMP