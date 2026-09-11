Aseguran Inmueble donde Presuntamente Vendían Droga en la Ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se ejecutó una orden de cateo en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Puebla, como parte de las acciones permanentes para combatir el narcomenudeo.

Dicho operativo a cargo de la FGE Puebla se realizó en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La intervención ministerial derivó de labores de inteligencia para corroborar la operación de un presunto punto de comercio y distribución de estupefacientes. Con base en los datos de prueba integrados en la indagatoria, la autoridad judicial libró el mandamiento judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en estrecha coordinación con la @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la @SSPGobPue, ejecutó una orden de cateo en la colonia Benito Juárez del municipio de Puebla, como parte de las acciones permanentes para combatir el narcomenudeo.… pic.twitter.com/btcqKdeONT — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 10, 2026

Los agentes investigadores y personal de las fuerzas de seguridad federales y estatales localizaron y aseguraron un total de 31 bolsas de plástico tipo ziploc con sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Cabe destacar que durante la diligencia practicada en el predio de la calle Progreso, en la demarcación antes mencionada, no se reportaron personas detenidas, solo el decomiso de los indicios.

El inmueble fue formalmente asegurado con la colocación de sellos institucionales, en tanto que las dosis de sustancia ilícita quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Con información de N+

GMAZ