Seguridad

Aseguran Inmueble donde Presuntamente Vendían Droga en la Ciudad de Puebla

Autoridades fueron alertadas por supuestas actividades narcomenudistas realizadas en el domicilio de la colonia Benito Juárez en la capital poblana

Cateo Inmueble Asegurado Narcomenudeo Venta Droga Cristal Colonia Benito Juárez PueblaAseguran Presunto Punto de Venta de Droga en la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Autoridades aseguran inmueble en Puebla por presunta venta de droga. 31 bolsas de cristal decomisadas, pero sin detenidos. Descubre más sobre esta operación.

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Aseguran Inmueble donde Presuntamente Vendían Droga en la Ciudad de Puebla