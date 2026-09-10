Seguridad

Aseguran Otro Inmueble en la Ciudad de Puebla; Es el Quinto Cateo en Tres Días

Los uniformados acordonaron la zona para realizar el operativo en inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán en la capital poblana

Cateo Quinto Inmueble Tres Días Vivienda Policía Colonia Aquiles Serdán PueblaCatean Inmueble en la Colonia Aquiles Serdán de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Nuevo cateo en Puebla: autoridades aseguran un inmueble en la colonia Aquiles Serdán. Es el quinto operativo en tres días.

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