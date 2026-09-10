Aseguran Otro Inmueble en la Ciudad de Puebla; Es el Quinto Cateo en Tres Días

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo de cateo al interior de un domicilio en la colonia Aquiles Serdán de la ciudad de Puebla.

Los uniformados se instalaron entre las calles 2 Poniente y 49 Sur para cerrar el paso y que nadie pudiera acceder o salir. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer por qué se derivó la movilización.

De manera extraoficial, se informó que el inmueble sería propiedad de un policía, aunque se desconoce el motivo de la presencia de las fuerzas castrenses en dicho predio de la capital poblana.

Esta es la quinta diligencia que se hace en tan solo tres días: dos fueron en San Pablo Xochimehuacan; otro en la colonia El Conde; uno más en la colonia Azcárate, y el de está tarde en la colonia Aquiles Serdán.

Precisamente este mismo día agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai) aseguraron un inmueble ubicado en la calle El Progreso de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar del municipio de Puebla.

Se trata de una casa de dos pisos que en el exterior se pueden observar cuatro cámaras de vigilancia que dan un panorama de la parte posterior, lateral y frontal hacia la calle.

En el portón colocaron cuatro sellos de clausura correspondientes a FGEP/CDI/FEIDAI-I/007153/2026. Después del dispositivo de aseguramiento, hubo tensa calma en la junta auxiliar.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ