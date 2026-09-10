Accidentes

Vinculan a Proceso a Chofer por Accidente que Dejó Tres Muertos en Pesquería, NL

El conductor permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Vinculación a procesoUn chofer fue vinculado a proceso por un accidente.Foto: FGNL

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Un chofer fue vinculado a proceso por un accidente que dejó tres muertos en Pesquería.

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