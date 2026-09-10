Vinculan a Proceso a Chofer por Accidente que Dejó Tres Muertos en Pesquería, NL

Un juez de control vinculó a proceso a Jesús, de 30 años, señalado como presunto responsable de un accidente ocurrido el pasado 31 de agosto en el municipio de Pesquería, Nuevo León, en el que tres personas perdieron la vida y otras resultaron lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el hombre se desempeñaba como operador de un camión de transporte de personal al momento del accidente.

Las investigaciones apuntan a que presuntamente circulaba bajo los influjos de una sustancia tóxica cuando ocurrió el choque. Durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos suficientes para acreditar de manera preliminar la probable participación del conductor en los hechos. Por ello, resolvió dictar un auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio a título de culpa grave.

La situación jurídica del acusado se definió después de que su defensa solicitara una ampliación del término constitucional para continuar con el análisis de la investigación. Dicha solicitud fue realizada el pasado 3 de septiembre, por lo que la audiencia tuvo que ser reanudada posteriormente. Como parte de las medidas determinadas por el juez, Jesús deberá permanecer en prisión preventiva, por lo que fue internado en un centro de reinserción social mientras continúa el proceso legal en su contra.

Además, se estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá reunir y presentar mayores elementos relacionados con el accidente y la presunta responsabilidad del conductor.

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Será durante el desarrollo del proceso cuando se determine la responsabilidad penal del acusado. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar si el consumo de alguna sustancia influyó en la conducción del vehículo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación, mientras el conductor permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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