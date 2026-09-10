Mercado de Fichajes: Jugadores de Liga MX que Cambiaron de Equipo el Último Día

Este miércoles 9 de septiembre se cierra el mercado de fichajes para jugadores de clubes de la Liga MX y por ello es que se registraron varios movimientos interesantes. Hasta el momento, el traspaso más caro es el de Elías Montiel: Pachuca lo vendió al Atlas.

Otro que cambió de playera es Guillermo “Memote” Martínez: El exdelantero de los Pumas de la UNAM se afilará las garras para defender ahora la playera de los Tigres de la UANL. El también seleccionado Tricolor apuntalará el ataque de los felinos del norte.

Los Tigres han tenido varias bajas importantes en su delantera: salieron Nico Ibáñez, André-Pierre Gignac y Ángel Correa en fechas recientes. Así que optaron por contratar al “Memote” para que compita con Rodrigo “Búfalo” Aguirre por la titularidad.

Además, los Tigres también cerraron el trato por Emiliano Gómez, procedente del Puebla. El atacante uruguayo llegó a cambio de 4.5 millones de dólares por el 80% de su carta.

El traspaso más caro del último día de inscripciones fue el de Elías Montiel: El canterano del Pachuca se va al Atlas luego de que la directiva rojinegra pagó 12 millones de dólares. Este jugador de 20 años de edad ha destacado en las categoría sub-20 de la Selección Mexicana.

Por otra parte, trascendió la llegada al América del argentino Santiago Ramos Mingo. La carta del defensa central de 21 años pertenece al Club Bahía de Brasil, que lo soltará a cambio de 10 millones de dólares.

Ramos Mingo ocupará el lugar que dejó Sebastián Cáceres en la zaga azulcrema, ya que acaba de dar el salto a Europa para jugar con el Celta de Vigo. Aunque no se ha hecho oficial el traspaso de Mingo, aún hay tiempo: la inscripción de jugadores provenientes del extranjero se cierra el viernes 11 de septiembre.

También se mencionó que David Alaba, quien llegó a jugar con el Real Madrid, fue ofrecido a las Águilas. Sin embargo, esa versión no pudo ser confirmada y además la edad del zaguero (34 años) contrasta con la idea de renovar el plantel.

El que sí está más encaminado a jugar con las Águilas es el central uruguayo Santiago Bueno: el futbolista de 27 años de edad proviene del futbol inglés. El acuerdo entre el América y el Wolverhampton sería de préstamo por un año, con opción de compra definitiva una vez que se cumpla el plazo.

Con información de N+