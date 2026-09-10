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Mercado de Fichajes: Jugadores de Liga MX que Cambiaron de Equipo el Último Día

‘Memote’ Martínez deja a los Pumas y se va con los Tigres, mientras que Elías Montiel pasa del Pachuca al Atlas

"Memote" Martínez competirá con “Búfalo” Aguirre por el puesto de titular en los Tigres de la UANL."Memote" Martínez competirá con “Búfalo” Aguirre por el puesto de titular en los Tigres de la UANL. Foto: Getty Images
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