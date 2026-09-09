Plantilla de Liverpool Vale 1,426 MDD, 8.5 Veces Más que las de Toluca y Cruz Azul

La plantilla del Liverpool FC es considerada la más cara del mundo, con un valor de 1,226 millones de euros, equivalentes a 1,426.89 millones de dólares, cifra que representa 8.69 veces el valor conjunto de las plantillas del Toluca y Cruz Azul.

El equipo inglés subió tres puestos respecto al año pasado y superó al Chelsea en la tabla reportada este miércoles por el Observatorio de Futbol CIES, que clasifica a los equipos del mundo que más han invertido en fichajes.

Las estadísticas incluyen complementos, independientemente del pago efectivo, para incorporar a los jugadores que actualmente forman parte de los clubes.

Al fondo de la lista, que conforma el 552º informe semanal del observatorio, se encuentran La Máquina y Los Diablos Rojos, campeones del Apertura 2025 y del Clausura 2026 de la Liga MX, respectivamente.

El cuadro dirigido por Antonio "El Turco" Mohamed está valuado en 71 millones de euros, unos 82.63 millones de dólares. Mientras que el equipo encabezado por Joel Huiqui tiene una plantilla con valor de 70 millones de euros, unos 81.47 mdd.

En 2026, Liverpool gastó 294 millones de euros, equivalentes a 342.17 millones de dólares, según la tabla del CIES.

Entre sus fichajes se encuentran:

-Bradley Barcola – procedente del PSG – 123 millones de libras esterlinas, que suman 166.54 mdd.

-Jeremy Jacquet – procedente de Rennes – 60 millones de libras esterlinas, 81.24 mdd.

-Víctor Muñoz – llegado del Osasuna – 34.5 millones de libras esterlinas, 46.71 mdd.

-Lucca Brughmans – pasó del Genk – 30 millones de libras esterlinas, 40.62 mdd.

-Ifeanyi Ndukwe – de Austria, Viena – 2.6 millones de libras esterlinas, 3.52 mdd.

Todo ese gasto contrasta notablemente con lo invertido por la escuadra de los choriceros y por el club de La Noria. En la temporada actual, los Diablos Rojos invirtieron 17.46 mdd (15 millones de euros) para conformar su plantilla, tres veces más que lo erogado por La Máquina.

Sin embargo, Cruz Azul ha desembolsado más que Toluca en fichajes durante los últimos cinco años (153.6 millones de dólares vs. 142 millones de dólares), pero actualmente su plantilla tiene un costo de fichajes mucho menor (5.8 MDD vs. 17.5 MDD), según la tabla del CIES.

Sumadas, las plantillas de los dos últimos campeones del futbol mexicano equivalen a 164.10 mdd, por lo que el cuadro de La Premier vale 8.69 veces más.

Otras figuras en el Liverpool son el sueco Alexander Isak, quien fue el fichaje más caro en la historia de los Reds. Igual están el alemán Florian Wirtz, el arquero brasileño Alisson Becker, el húngaro Dominik Szoboszlai y el argentino Alexis Mac Allister, así como el capitán neerlandés Virgil van Dijk.

Los de Anfield enfrentarán este miércoles (13:00 horas, tiempo de CDMX) al Atlético de Madrid en casa y usarán todo el poder de la plantilla acumulada para imponerse en el duelo de la Champions League.

La plantilla del Liverpool es la más cara del mundo. Foto: CIES.

El reporte del CIES igual señala que seis equipos de la Premier League ocupan los seis primeros puestos de las plantillas más caras del planeta.

Se trata de:

Liverpool FC Manchester City (1,209 millones de euros — 1,407 MDD) Tottenham Hotspur (1,178 MDE — 1,371 MDD) Chelsea FC (1,166 MDE — 1,357 MDD) Manchester United (1,157 MDE — 1,346.5 MDD) Arsenal FC (1,089 MDE — 1,267.4 MDD)

Mientras que el Real Madrid superó al Paris Saint-Germain entre los equipos de otros países, con una plantilla de 1,021 millones de euros, que representan 1,188.3 millones de dólares estadounidenses.

Los Merengues y los seis de La Premier son los únicos equipos en el mundo cuyas plantillas superan los mil millones de euros entre los 42 clubes analizados por el CIES.

Las estadísticas del observatorio también muestran el gasto neto en traspasos tanto para el 2026 como para los últimos diez periodos de traspasos.

Por ejemplo, este año, el Paris Saint-Germain ingresó 240.9 millones de dólares más de lo que gastó, lo que significa un balance positivo en el mercado de fichajes. En contraste, el Al-Hilal, donde juegan el brasileño Gabriel Martinelli y el portugués Rúben Neves, tuvo un saldo negativo de -334 millones de dólares.

El Brighton & Hove fue el único club de la Premier League con un saldo positivo, pues tuvo ventas que superaron los 38.4 millones de dólares entre 2022 y 2026. Otro que ingresó más fue el LOSC Lille, con 392.2 millones de dólares

El Observatorio de Futbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) es un grupo de investigación académica independiente con sede en Neuchâtel, Suiza, reconocido por su análisis estadístico aplicado al balompié profesional.

ASJ