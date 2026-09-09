Deportes

Plantilla de Liverpool Vale 1,426 MDD, 8.5 Veces Más que las de Toluca y Cruz Azul

En 2026, Liverpool gastó 342.17 millones de dólares en fichajes, según datos del Observatorio de Futbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte

LiverpoolLos Reds enfrentarán al Atlético de Madrid este miércoles en Anfield en el duelo por la Champions. Foto: Reuters.

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