Internacional

Irán Anuncia Nueva Zona de Exclusión Cerca del Estrecho de Ormuz

Se informó que habrá sanciones para navíos que crucen partes del Golfo de Omán y hasta el mar Arábigo sin permiso previo

Estrecho de OrmuzBuques mercantes permanecen fondeados en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

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Atención: Irán anuncia sanciones para navíos en una nueva zona de exclusión en el Golfo de Omán y mar Arábigo. Conoce las implicaciones de esta medida.

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