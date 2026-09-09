Irán Anuncia Nueva Zona de Exclusión Cerca del Estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron una nueva "zona de exclusión" cerca del estrecho de Ormuz que cubrirá partes del Golfo de Omán y hasta el mar Arábigo, aunque detallarán sus coordenadas exactas posteriormente.

"Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones", declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, sin precisar cuáles serán las sanciones.

Cabe recordar que Irán atacó anoche dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

La Guardia Revolucionaria iraní también advirtió que responderá con ataques contra veinte objetivos si Estados Unidos de América (EUA) ataca dos o tres blancos iraníes, en medio de la escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz y del intercambio de bombardeos registrado anoche entre Teherán y Washington.

"Si el enemigo ataca dos o tres de nuestros objetivos, nosotros responderemos con contundencia atacando 20 objetivos", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, informó la agencia Mehr.

Según el militar iraní, el conflicto ha provocado por primera vez "daños estratégicos" directamente a Estados Unidos y ha afectado a la economía del país norteamericano.

El portavoz afirmó que si el enemigo quiere poner fin a esta situación debe detener completamente la guerra y renunciar a nuevas amenazas contra Irán.

Entre las condiciones planteadas por Mohebi figuran además la retirada del Ejército israelí del Líbano, el fin del bloqueo de Yemen y la liberación de 24,000 millones de dólares en activos iraníes congelados fuera del país.

Asimismo, exigió que se ponga fin a cualquier intervención en las capacidades nucleares y de misiles de Irán.

Hace un mes, la República Islámica presentó una lista de exigencias a Estados Unidos para proceder a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones, el pago de reparaciones de guerra y el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, algo que no ha sucedido.

Con información de N+, AFP y EFE.

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