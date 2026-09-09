Cebolla Sube 32.7% y Encabeza Alza de Precios en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.20% y presentó un nivel de 145.462 puntos en agosto de 2026, por lo que la inflación subió al 3.26%, luego de que cerró julio en 3.12%.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió 0.16% a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11% y los de servicios, 0.21%.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente aumentó 0.36%. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios incrementaron 0.78% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.03%, detalló el INEGI este miércoles.

De acuerdo con el INEGI, los 10 productos que subieron de precio por el repunte de la inflación son los siguientes:

Cebolla: 32.70%. Chile serrano: 19.61%. Limón: 11.17% Huevo: 8.91%. Otras frutas: 7.12%. Taxi: 1.52%. Universidad: 1.29%. Colectivo: 0.71%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.43%. Vivienda propia: 0.22%.

En tanto, los 10 productos que bajaron de precio en agosto de 2026 son los siguientes:

Papa y otros tubérculos: -10.66%. Calabaza: -7.61%. Aguacate: -6.71%. Transporte aéreo: -5.23%. Lechuga y col: -5.03%. Servicios turísticos en paquete: -4.79%. Gas LP: -2.20%. Pollo: -1.72%. Jitomate: -1.67%. Automóviles: -0.83%.

El aumento de la inflación no afecta igual a todos los estados de la República mexicana, según los datos del INEGI. En el octavo mes del año, en Tabasco, Yucatán, Puebla, Veracruz y Tlaxcala hubo mayor variación del INPC, una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios.

Mientras que en Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Sinaloa y Tamaulipas, la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue por debajo del promedio nacional.