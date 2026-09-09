Economía

Cebolla Sube 32.7% y Encabeza Alza de Precios en México

Tabasco, Yucatán, Puebla, Veracruz y Tlaxcala son los cinco estados de la República mexicana donde el INPC alcanzó mayor variación

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Inflación Anual en México fue de 3.26% en Agosto 2026, Informa el INEGI

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La inflación en México sube al 3.26% en agosto. Cebolla y chile serrano encabezan los aumentos. ¿Qué productos bajaron de precio? Entérate de los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+