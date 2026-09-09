Economía

En Esto Consiste la Reforma de Sheinbaum para Ampliar Pagos Digitales en México

La iniciativa, que contiene 22 artículos y cinco títulos, tiene como punto clave la CURP Digital, pues servirá como un mecanismo de confianza para acreditar la identidad

Pagos DigitalesLas autoridades deberán desarrollar planes y políticas de conectividad para facilitar que la población pueda utilizar estos sistemas. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+