Dólar

Peso Mexicano Sigue por Debajo de las 17 Unidades por Dólar Estadounidense

Este martes, la moneda mexicana se depreció marginalmente, pero se mantuvo firme en el piso de las 16 unidades por billete verde

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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