Habrá Lluvias en Todo el País; en BC Se Esperan Temperaturas Arriba de los 45 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit; lluvias muy fuertes en Sonora y Durango, y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua; todas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán y Guerrero.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Y prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), e iniciando a partir de este día en Baja California (noreste).

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Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Tamaulipas (sur y suroeste), Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (suroeste, centro y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado a nublado; por la mañana ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

En el transcurso de la tarde se prevé ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México; dichas lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima para la Ciudad de México, será de 24 a 26 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 °C y una temperatura mínima de 9 a 11 °C.

Con información de Conagua

ICM