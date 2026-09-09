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Habrá Lluvias en Todo el País; en BC Se Esperan Temperaturas Arriba de los 45 °C

En distintas regiones de Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, las precipitaciones serán fuertes, alertaron autoridades

Elementos de Protección Civil ayudan a un conductor tras una inundación en Tuxtla GutiérrezElementos de Protección Civil ayudan a un conductor tras una inundación en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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