Protestan Médicos por Falta de Insumos y Medicamentos en Hospital de Veracruz

Médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz protestaron por la falta de insumos y medicamentos para la atención digna de sus pacientes.

Desde hace semanas vienen pidiendo que se surtan los materiales necesarios para cirugías, consultas, curaciones y otros procedimientos médicos que se otorgan todos los días.

Al respecto Uriel Salazar, médico residente de Pediatría, indicó:

“Nuevamente continuamos aquí pues manifestándonos por la falta de insumos en el hospital, no han llegado los insumos correspondientes a los que necesitamos o sea si han llegado insumos, pero no son los que nosotros pedimos para poder cumplir nuestras áreas de trabajo”

Los cerca de 60 médicos residentes se manifestaron desde el pasado 31 de agosto con las mismas demandas, pero a pesar de que se les prometió atender la situación, no ha habido una respuesta de las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Médicos en Veracruz Protestan por Falta de Insumos y Medicamentos

Por su parte Alexia Rodríguez, médico residente de Cirugía General, señaló:

“Lo que pasa es que ya llevamos tiempo que nosotros estamos trabajando con lo mínimo, los pacientes vienen desde lejos, son pacientes que muchas veces no tienen acceso a servicios de calidad, ¿Para qué? Para encontrarse con que no tenemos ni el equipo, ni el material, ni lo necesario para las curaciones”

Señalaron que los directivos del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz no les dan una fecha que garantice la llegada de los materiales necesarios para la atención que se requiere.

“Pues no, no ha existido una respuesta no, o algo que calme nuestras inquietudes para pues poder continuar trabajando que es lo que nosotros queremos realmente”, indicó el médico residente de Pediatría, Uriel Salazar.

Algunos familiares de pacientes oncológicos infantiles se sumaron a las protestas de los médicos porque aseguran que el desabasto afecta los procedimientos de sus hijos.

En el área oncológica infantil ya se reporta la falta de estudios especializados y temen un desbasto en las quimioterapias.

Cora de Jesús, vocera de las mamás con niños con cáncer, aseguró:

“Tenemos parada la cirugía de la cama 70 que es una cirugía de fístula central, es un bebé y requiere que se le opere y obviamente al no haber insumos pues no hay cirugías”

Con información de Pedro Morales.

LECQ