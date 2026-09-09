Salud

Protestan Médicos por Falta de Insumos y Medicamentos en Hospital de Veracruz

Los médicos residentes se manifestaron desde el 31 de agosto con las mismas demandas, pero no ha habido una respuesta de las autoridades, a pesar de que se les prometió atender la situación

Protesta de médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+