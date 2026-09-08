Fumar Puede Reducir Posibilidad de Ser Padre o Madre, Según la OMS

Si te quieres embarazar, debes dejar de fumar, afirmaron autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El tabaco perjudica la salud reproductiva femenina y masculina, y abandonar su consumo reduce el riesgo de infertilidad, según estudios científicos.

Fumar puede reducir las posibilidades tanto para mujeres como para hombres de lograr un embarazo y también disminuye la probabilidad de éxito de ciertos tratamientos de fertilidad, con un 40% de mayor riesgo entre las mujeres fumadoras frente a las que no lo hacen, de acuerdo con la OMS.

"A todas las personas que estén pensando en quedarse embarazadas, nuestro mensaje es el siguiente: dejen de fumar, mejoren su salud y mejoren también su salud reproductiva", afirmó Kerstin Schotte, médico de la Iniciativa "Sin Tabaco" de la OMS.

Los datos indican que una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará en algún momento de su vida infertilidad, definida como la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

Según la OMS, las mujeres que fumaron y ya no lo hacen presentan un 25% menos de riesgo de infertilidad que aquellas que continúan fumando, es decir, dejar el tabaco puede marcar una diferencia significativa.

La infertilidad no es un problema único de salud femenina; estudios demuestran que existe relación entre el consumo de tabaco y alteraciones reproductivas en los hombres, incluidos problemas en el semen y disfunciones sexuales, apuntó la OMS.

"Los hombres fumadores presentaban con mayor frecuencia disfunción eréctil y problemas de eyaculación, así como ausencia de espermatozoides en el semen, menor movilidad y alteraciones en su morfología", explicaron investigadores de la OMS.

Además, el consumo de tabaco en pipa de agua, conocida como shisha o cachimba, también podría afectar a la fertilidad masculina.

La OMS también dijo que el tabaquismo pasivo puede afectar a la fertilidad, lo que significa que las personas pueden estar expuestas a riesgos reproductivos incluso si no fuman.

En cuanto a los tratamientos de fertilidad, existe una asociación entre el consumo de cigarros y un menor número de embarazos y nacimientos tras técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, señaló la OMS.

La Organización Mundial de la Salud agregó que productos como vapeadores, pipas de agua, tabaco sin humo y otros productos de nicotina, también podrían atraer riesgos para la fertilidad, aunque dijo que se requieren más estudios.