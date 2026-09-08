Salud

Fumar Puede Reducir Posibilidad de Ser Padre o Madre, Según la OMS

Una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará en algún momento de su vida infertilidad, según el organismo

Hombre fuma cigarroFumar puede causar enfermedades. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El tabaco no solo daña tu salud, también tu capacidad de ser padre o madre. La OMS explica cómo dejar de fumar mejora la fertilidad. Conoce los detalles.

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