Salud

Robot con Tecnología de Punta Ayuda a Pacientes en sus Terapias Físicas en Hidalgo

De los 415 pacientes registrados con los que cuenta el Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo, 215 son candidatos para utilizar esta tecnología

Paciente durante una terapia, guiada por un robot.Paciente durante una terapia, guiada por un robot, en Hidalgo. Foto: Facebook @dif.hidalgo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+