Robot con Tecnología de Punta Ayuda a Pacientes en sus Terapias Físicas en Hidalgo

Alejandra acudió al Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo en la ciudad de Pachuca para tomar su terapia física, pero esta vez fue diferente, ahora será un robot con tecnología de punta quien la guiará mediante un sistema de piernas robóticas que reproduce los movimientos que se realizan al caminar.

Al respecto, Tania Espíndola Flores, encargada del área de robótica del Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo, indicó:

"Tiene una hemiplejia, tiene dormida la mitad del cuerpo debido a un evento vascular cerebral ella no tiene una marcha independiente, es el Lokomat Pro, sirve para ayudar a los pacientes a caminar".

Por su parte la paciente Alejandra Diegues, señaló:

"Bien, es que todavía no me acostumbro porque se mueve, pero está padre".

En tanto, René Daniel Paredes Bautista, médico especialista en Medicina de Rehabilitación, explicó:

"Al enviar la señal de una marcha lo más natural posible, pues el paciente se ve beneficiado con esto, tratando de emular la marcha, envía señales al cerebro para tratar de recordar cómo es el proceso de la marcha y pues tener este beneficio".