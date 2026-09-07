Potentes Beneficios de la Sábila para Aliviar Quemaduras Producidas por el Sol

Las quemaduras en la piel son muy frecuentes cuando nos exponemos durante tiempo prolongado al sol, pero el uso de la planta de sábila puede ayudar a regenerar el tejido de la zona afectada.

La sábila también conocida como aloe vera forma parte de la medicina tradicional mexicana, es una planta muy común con un tallo corto y sus hojas están distribuidas en forma de roseta, son carnosas y espinosas.

Existen aproximadamente 300 especies de aloe vera conocidas por sus potentes propiedades, algunas de ellas son el Aloe perryi Baker, Aloe ferox, Aloe arborescens y el Aloe barbadensis Miller, que ha sido la especie más utilizada en la industria farmacéutica y cosmética, señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Cabe destacar la importancia del uso del bloqueador solar para evitar daños en la piel, aun en días nublados. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el daño puede ser imperceptible y acumulativo.

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM señala que el aloe vera puede ayudar en el proceso de cicatrización de quemaduras superficiales en la piel por el sol.

Solo necesitas cortar una hoja fresca de sábila, sacarle la pulpa y aplicarla como ungüento tópico en la piel lastimada, hasta que se seque; se puede utilizar varias veces en el día.

Además de aliviar la piel quemada por el sol, a la sábila o aloe vera se le atribuyen propiedades laxantes y diuréticas, entre muchas otras. Sin embargo, la ingesta excesiva de esta planta puede causar efectos nocivos para la salud, como la inflamación de los tejidos del riñón, irritación de hemorroides, entre otras complicaciones.

Con información de N+