Salud

Potentes Beneficios de la Sábila para Aliviar Quemaduras Producidas por el Sol

El daño que causa el sol en la piel es imperceptible y acumulativo, señala la UNAM

Planta de sábilaPlanta de sábila. Foto: EFE | Archivo

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La sábila no solo alivia quemaduras solares, también tiene propiedades laxantes y diuréticas. Aprende cómo usarla para cuidar tu piel.

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