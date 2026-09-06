Salud

Anticorrupción Investiga Brote de Salmonella en Comedor de Hospital General

La indagatoria surgió luego de que médicos residentes presentaran síntomas gastrointestinales y algunos requirieran atención hospitalaria

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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