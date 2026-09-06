Anticorrupción Investiga Brote de Salmonella en Comedor de Hospital General

Con motivo del presunto brote de salmonela reportado en el comedor destinado para los médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas.

El brote, detectado el 31 de agosto, afectó a 145 médicos residentes, cifra que representa poco más del 10% de la plantilla del hospital, integrada por más de mil 100 elementos.

La investigación comenzó después de que residentes presentaran síntomas gastrointestinales y algunos necesitaran atención hospitalaria. El comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

El expediente fue abierto el 3 de septiembre y, desde entonces, se ha solicitado información a distintas áreas del nosocomio para conocer el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas implementadas y los estudios epidemiológicos realizados.

Un día después, el OIC efectuó una visita de verificación para recabar documentación, testimonios y evidencia. Durante la diligencia también se revisaron las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, además del cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.

Hasta ahora, no existe una determinación definitiva sobre el origen de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de personas servidoras públicas. Permanecen pendientes resultados de laboratorio y otros datos necesarios para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La investigación también contempla las probables responsabilidades de la empresa que presta el servicio subrogado de alimentación para los médicos residentes. Con la información obtenida y los resultados pendientes, las autoridades determinarán las acciones que correspondan.