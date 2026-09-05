Salud

Investigan si Brote de Salmonella en Hospital General Habría Sido por Huevo

El brote de salmonella detectado el 31 de agosto infectó a 145 médicos residentes, un poco más del 10% de la plantilla del Hospital General de México 'Dr. Eduardo Liceaga'

Se sospecha que el vector de contagio podría ser el huevo.Se sospecha que el vector de contagio podría ser el huevo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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