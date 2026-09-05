Investigan si Brote de Salmonella en Hospital General Habría Sido por Huevo

La Secretaría de Salud continúa investigando las causas del brote de salmonella registrado entre médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, el servicio público de salud más grande del país.

Se sospecha que el vector de contagio podría ser el huevo, ya que la totalidad de médicos infectados con la bacteria consumieron este alimento.

Al respecto Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, indicó:

“La totalidad de los médicos que presentaron síntomas habían comido en un comedor habilitado para residentes en el Hospital General; hay cerca de 1100 residentes, entonces son dos comedores y todos habían comido particularmente huevo. Hoy la sospecha tentativa que tenemos, es que la causa más probable es que haya habido una contaminación en el huevo. El huevo se proporcionó a través de un servicio general que se contrata para que el hospital tenga comida para este comedor de médicos y lo que estamos haciendo ahora es que se tomaron las pruebas en el sitio, en el comedor con el proveedor para tratar de identificar claramente si ese fue el mecanismo de contaminación”

La Dirección General de Epidemiología y la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México son las instancias encargadas de investigar a Restaurantes Grogi, la empresa que opera el comedor de residentes, y determinar el origen del brote.

“Pueden pasar tres cosas: se puede rescindir el contrato, penalizar el contrato, pero también en caso de que se identifique y esperemos que no sea el caso, que no sea un tema de dolo, que no sea un tema de mala supervisión se pueden abrir desde casos civiles hasta casos penales”, explicó Clark.

La noche del jueves, autoridades de Salud visitaron a los residentes que se mantienen hospitalizados. Todos permanecen estables.

El brote de salmonella detectado el 31 de agosto infectó a 145 médicos residentes, un poco más del 10% de la plantilla del Hospital General, de poco más de mil cien elementos.

Las autoridades de Salud aseguran que la bacteria no afectará a los pacientes ya que ese servicio de comida opera con criterios distintos.

LECQ