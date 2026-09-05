Pronóstico del tiempo

Alertan por Lluvias en la Mayor Parte del País y Temperaturas Arriba de los 30 °C

Este sábado, el huracán Marie seguirá su desplazamiento hacia el interior del Pacífico, pero seguirá generando oleaje alto en las costas de Baja California y Baja California Sur

Maquinaria pesada retira escombros tras un deslave en la Magdalena Contreras, en la CDMXMaquinaria pesada retira escombros tras un deslave en la Magdalena Contreras, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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