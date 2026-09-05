Alertan por Lluvias en la Mayor Parte del País y Temperaturas Arriba de los 30 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en el noroeste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa.

Habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, noreste, oriente, sur y sureste, con posible caída de granizo en el centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca.

Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se pronostica que el huracán Marie continúe desplazándose hacia el oeste y noroeste, y su extensa circulación generará oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.

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Este sábado, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte y centro), Veracruz (sur) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Guerrero (norte), Puebla (suroeste y norte), Morelos (sur) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Coahuila (sur y este), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Hidalgo (este), Estado de México (suroeste), Tabasco (sureste) y Yucatán (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (costa), Sonora (centro y oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro), Tabasco (noroeste) y Oaxaca (sureste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste), las cuales podrían originar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, además de lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM