México Enfrentará 56 Frentes Fríos en Temporada 2026-2027: Podrían Alimentar Ciclones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que habrá 56 frentes fríos esta temporada, de septiembre del 2026 a mayo del 2027.

El promedio anual se ubica en 50 frentes fríos, por lo que podría mover a pensar que México tendrá un breve paliativo a las altas temperaturas del verano. No obstante, Fabián Vázquez Romaña, director de la agencia meteorológica, advirtió que, de hecho, los años se han vuelto cada vez menos fríos.

Cuando se ve la tendencia a lo largo de los años, México cada vez tiene menos días fríos. El director del SMN dejó muy claro que el cambio climático está involucrado en este fenómeno.

“Por temas de calentamiento global, sí hemos visto desde 1950 hasta la fecha una disminución de la cantidad de días con temperaturas iguales o inferiores a los 0 °C, es decir, de heladas”.

Y añadió: “Las tendencias más o menos nos dicen que cada 15 años perdemos un día con heladas”.

Esta temporada de frentes fríos se cruzará con El Niño. Este fenómeno natural calienta las aguas del Pacífico, lo que modifica los patrones de lluvia.

Este es uno de los factores que influirán en la cantidad de precipitaciones que podrían presentarse en la temporada invernal. También se modificarán las corrientes de aire que cruzan el país. Al respecto, Vázquez Romaña explicó:

“Eso que ocasiona durante el invierno que transporte mucho vapor de agua desde partes bajas o los trópicos hacia la parte norte de México durante el invierno. Por lo tanto, estamos previendo que la parte norte de México se mantenga húmeda o por arriba del promedio durante el invierno”.

Para el norte del país, esto se traducirá en un mayor número de nevadas en el norte del país: “Vamos a ver un periodo bastante frío sobre el invierno con una mayor incidencia de frentes fríos, probablemente más tormentas, ¿por qué? Las temperaturas bajan, son muy frías, todo este vapor de agua llega desde los trópicos, se condensa esa humedad y genera caída de nieve”.

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Además, el funcionario señaló que la llegada de los frentes fríos coincidirá con un mes de octubre que tendrá lluvias por encima del promedio histórico: “Pudiéramos tener un octubre más lluvioso, que no solamente podría ser, a lo mejor, por ciclones tropicales, sino también por ya la incidencia de estos eventos de frentes fríos o tormentas invernales que pudieran generar caída de nieve en las regiones de norte”.

Los estados que verán más lluvias en este periodo serán Sinaloa, Durango y Baja California Sur.

La llegada de los frentes fríos también podría contribuir a la formación de ciclones tropicales, especialmente en el golfo de México, que se ha mostrado tranquilo por el efecto de El Niño. Fabián Vázquez Romaña indicó que esto se debe a que muchos frentes fríos permanecen en el Golfo y la bajada en la presión contribuye a que aparezcan vientos ciclónicos:

“Muchos de los sistemas frontales que se quedan en el golfo de México, si la masa de aire frío se estaciona o se queda con un frente estacionario, a veces generan borrasca, es decir, una pequeña circulación de baja presión, que, como las temperaturas de la superficie del mar del Golfo han estado bastante cálidas, pudiera generar ciclones tropicales”.

El titular del SMN advirtió que debido a este fenómeno podrían aparecer ciclones en octubre y noviembre.

“Hemos tenido muchos ciclones en octubre y algunos en noviembre que se forman dentro del Golfo de México”.

Estos ciclones suelen ser peligrosos, pues se forman en poco tiempo y dan poco margen de acción a las autoridades para prevenir daños: “Ahorita las condiciones en el mar Caribe se ven poco favorables para el desarrollo ciclónico, pero hay que tener muy en cuenta lo que ocurre en el Golfo de México porque además da poco tiempo de acción porque ya está muy cerca de las costas”.