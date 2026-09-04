Pronóstico del tiempo

México Enfrentará 56 Frentes Fríos en Temporada 2026-2027: Podrían Alimentar Ciclones

Fabián Vázquez Romaña advirtió que el cambio climático trae inviernos menos fríos, aunque el número de frentes fríos estará por arriba del promedio

Frentes fríos podrían alimentar ciclonesFrentes fríos podrían alimentar ciclones. Foto: Cuartoscuro

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