Dos Exempleadas de Julio Iglesias Presentan Nuevas Acciones Legales contra el Cantante

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias presentaron una querella para que la justicia de España investigue las acusaciones de violencia sexual y explotación laboral que hicieron públicas a principios de 2026, luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara su denuncia inicial.

La primera denuncia se presentó el 5 de enero de 2026 ante la Audiencia Nacional, que abrió diligencias preliminares, pero las cerró el 23 de enero al considerar que España no tenía jurisdicción, ya que los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.

Con esta nueva acción, las mujeres buscan que sea un juez y no solo la Fiscalía quien determine si hay elementos para abrir una investigación formal.

El caso quedó ahora en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que deberá determinar si admite tramitar la querella.

La querella sostiene que el cantante habría aprovechado su posición de poder y la vulnerabilidad de las trabajadoras para reclutarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias, en medio de episodios continuos de acoso y presuntas agresiones sexuales.

Entre los señalamientos que ya se conocían de la denuncia original figuran tocamientos, insultos y humillaciones.

Las acusaciones forman parte de un expediente impulsado por la organización Women’s Link Worldwide, que representa a las denunciantes.

El cantante ha negado las acusaciones y su defensa cuestionó desde el inicio la competencia de la justicia española sobre el caso.