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Dos Exempleadas de Julio Iglesias Presentan Nuevas Acciones Legales contra el Cantante

Las mujeres promovieron una querella para que un juez decida si hay elementos para abrir una investigación formal

exempleadas-julio-iglesias-querella-abusoFoto: Getty Images

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Dos exempleadas de Julio Iglesias presentan nueva demanda por violencia sexual y explotación laboral. La justicia española decidirá si abre investigación formal.

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