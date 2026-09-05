Aseguran Droga y Cartuchos Durante Cateo de Casa en Piedras Negras, Coahuila

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Lomas del Norte en Piedras Negras, luego de recibir un reporte anónimo por parte de vecinos del sector. Durante la diligencia, las autoridades localizaron y aseguraron droga, así como cartuchos hábiles.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la acción se derivó de una denuncia ciudadana, por lo que se llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el inmueble señalado. La droga y los cartuchos fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de la autoridad para continuar con las investigaciones. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fiscalía Realiza Cateo de Casa y Asegura Cartuchos en Piedras Negras, Coahuila

La carpeta de investigación permanece abierta para determinar la procedencia de la droga y los cartuchos asegurados, además de establecer si el inmueble pudiera estar relacionado con alguna actividad delictiva.

Las autoridades continuarán con las indagatorias y el análisis de los indicios encontrados para determinar si existen otros elementos que permitan identificar a los responsables.