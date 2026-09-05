Seguridad

Aseguran Droga y Cartuchos Durante Cateo de Casa en Piedras Negras, Coahuila

El delegado de la Fiscalía informó que hasta el momento no hay personas detenidas

Aseguran Droga y Cartuchos Durante Cateo de Casa en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades acudieron al inmueble tras una denuncia ciudadana. Foto: N+

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