Seguridad

Multihomicidio en Atizapán: Detenidos Iban por 'Caja' con Millones en Bitcoins, Revela Fiscalía

El 2 de septiembre fueron detenidos Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por el crimen del músico Jonathan Meléndez, su familia, y de Aleyda Romero

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