Multihomicidio en Atizapán: Detenidos Iban por 'Caja' con Millones en Bitcoins, Revela Fiscalía

La fiscalía del Estado de México informó sobre el multihomicidio ocurrido en Atizapán, Estado de México. Señaló que los coautores "iban tras el rastro de una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins", motivo por el cual, y con el propósito de no dejar testigos, Diego Sebastián "N" sometió a las víctimas maniatándolas con cinchos plásticos y cinta adhesiva industrial gris, además de accionar en su contra un arma de fuego provista de silenciador, la cual “desensamblé y aventé a una barranca”, indica el comunicado.

La fiscalía detalla en su comunicado: "suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en “criptomonedas”, por lo que tratarían de localizar en el departamento “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins” y una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” 2 millones de pesos “por la ayuda".

Por el caso, elementos de la Fiscalía del Edomex cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por los siguientes delitos: homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con cuatro meses de gestación y por crueldad a los seres sintientes por la privación de la vida de un canino hembra.

La fiscalía señala que a pesar de que Jonathan Mélendez le advirtiera a Diego Sebastián "N" "te voy a ching…, ya todos te vieron", este sometió a las víctimas, les disparó con un arma de fuego provista de silenciador, la cual “desensamblé y aventé a una barranca”, según habría declarado el autor material del crimen.

Luego de cometido el multihomicidio, primero se logró la detención de Gerardo "N" luego de Diego Sebastián “N”, este último, "por su condición de múltiple nacionalidad y situación económica, era altamente susceptible de abandonar el país para evadir la acción de la justicia".

Tras 8 horas con 45 minutos, y derivado de la coordinación entre la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, se logró la detención de ambos hombres.

Fiscalía Edomex

A las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre, el Agente del Ministerio Público con sede en Tlalnepantla fue notificado por la policía municipal de Atizapán, de que “al interior del domicilio ubicado Bosque de Amates, fraccionamiento Grand Viure, se localizan cuatro personas sin signos vitales”.

Luego a las 01:05 horas, elementos de la Fiscalía del Edomex arribaron al lugar para realizar las diligencias, y a las 04:25 horas concluyó el levantamiento de las víctimas.

La investigación logró establecer que el intervalo de muerte de las víctimas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo en que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecieron al interior del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, acorde con los registros de entradas y salidas de este lugar.

A las 17:23 horas, las videocámaras de seguridad captan el ingreso de un vehículo, conducido por Gerardo “N” quien era acompañado de Diego Sebastián “N”, visto a las 17:24 horas al interior de un elevador una vez que Ana Paula le autorizó entrar por llamada telefónica, esto la confianza que había con Jonathan, ya que ella no se encontraba en el lugar. Cuando Diego "N" entro al departamento, solo estaba Aleyda Romero y dos mascotas.

Fue a las 17:42 horas, cuando llegó Ana Paula con sus hijos. A las 17:54 horas, ella habla con alguien que le indica que Diego Sebastián "N" 'ya tenía rato esperando a Jonathan, por lo que Jonathan le llama y le comenta que estábamos jugando Padel y le dijo Sebastián que lo esperaba'.

A las 19:28 horas, la videocámara capta la llegada de Jonathan Meléndez, acompañado de un amigo suyo, que hoy es testigo.

En declaración el amigo del músico dijo: 'al llegar, Jonathan se baja del carro, lo deja prendido, me bajo con él. Lo iba acompañar a entrar a su casa y me dijo: espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda. Pero en ese momento me percaté que me lo decía con un cierto miedo, al mandarle mensaje y no contestarme es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia'.

Luego, 12 minutos después, una cámara de video capta a Diego Sebastián "N" en el área de estacionamiento sin que previamente se le observe en el elevador que utilizó para subir al departamento. A las 19:43 horas, el vehículo donde viajaba sale del fraccionamiento.

La fiscalía estatal detalla que, para evitar la revisión del vehículo del personal de seguridad privada del fraccionamiento, Diego Sebastián “N”, le dijo: 'cámara hija de tu pu… madre, abre la pluma que ya me tengo que ir; y le mostró un arma de fuego, por lo que al abrir personal de seguridad, es que me ve que estaba atrás de ella y me dice, tu pin… negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin… amigos'.

Un día antes del crimen, el 31 de agosto, Diego Sebastián “N” le ordenó a Gerardo "N", "conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas" para lo que le daría dinero después. Estos artículos fueron utilizados para maniatar a las víctimas.

El auto en el que huyeron ambos tenía placas de circulación “sobrepuestas”, sin embargo, se logró ubicar la unidad en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, Edomex.

Mientras que el arma con silenciador, Diego "N" reconoce “la desensamblé y aventé a una barranca".

Según testigos, luego del multihomicidio, Diego Sebastián “N”, habría acudido a un conocido restaurante ubicado en la Avenida Mixcoac, con la intención de comer tacos, sin embargo, al percatarse que ya no había servicio, se retiró con rumbo a la colonia Del Valle.

En el comunicado, la Fiscalía del Edomex también dio a conocer cómo fueron localizadas las víctimas.

En el segundo nivel del penthouse, se localizó el cuerpo de Jonathan Meléndez, quien estaba amordazado; en esa misma habitación, pero en el baño, se encontraba Ana Paula, su esposa embarazada, y sobre ella, su hija de 3 años.

En tanto, en el primer nivel del inmueble, en una habitación estaba Aleyda Romero, de 21 años, quie trabaja con la familia; por último, la mascota fue hallada sin vida en un baño.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” están recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial, quien fijó las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre para celebrar audiencia inicial para formulación de imputación.

Por el delito de homicidio calificado, los investigados podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima; en tanto que, por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes por la muerte de una Golden Retriver de un año de edad, podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión; así mismo, por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser acreedores de una pena de 5 a 10 años de prisión.

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