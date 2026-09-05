Accidentes

Ciclista Muere al Ser Arrollado por un Tráiler en Tihuatlán, Veracruz

Un hombre perdió la vida al ser atropellado por una unidad de carga la cual escapó del lugar. El hecho ocurrió en la zona norte de la entidad.

Ciclista Muere al Ser Arrollado por un Tráiler en Tihuatlán, VeracruzHasta el momento, la víctima continúa en calidad de desconocida. Foto: Archivo | N+

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Ciclista fallece en Tihuatlán al ser atropellado por un tráiler que escapó. Autoridades investigan y buscan a los familiares.

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