Ciclista Muere al Ser Arrollado por un Tráiler en Tihuatlán, Veracruz

Un accidente cobró la vida de un ciclista en la localidad Plan de Ayala del municipio de Tihuatlán, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, lo que ocasionó la movilización de elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de su bicicleta sobre la avenida Independencia, en el municipio citado con anterioridad, cuando fue impactada y arrollada por un tráiler.

La víctima, de aproximadamente 45 años, se encuentra en calidad de no identificada y, de acuerdo con la información obtenida, circulaba en una bicicleta roja cuando fue embestida por la pesada unidad, cuyo conductor no detuvo la marcha y escapó.

Autoridades ministeriales arribaron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo. Las autoridades buscan localizar a los familiares de la víctima y capturar al presunto responsable.