Accidentes

Choque de Motocicleta Contra RZR Deja Dos Heridos en Santiago, NL

El percance ocurrió sobre la Carretera a la Cola de Caballo y quedó captado por una cámara de seguridad

Ambulancia Cruz RojaAutoridades valoraron a los dos heridos. Foto: N+

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