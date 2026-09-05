Choque de Motocicleta Contra RZR Deja Dos Heridos en Santiago, NL

Dos personas resultaron lesionadas luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un vehículo tipo RZR sobre la carretera a la Cola de Caballo, a la altura de ‘La Cieneguilla’, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El momento del accidente quedó captado por una cámara de seguridad instalada en una propiedad cercana. En las imágenes se observa a dos vehículos tipo RZR dando una vuelta por la zona y, momentos después, aparece una motocicleta que termina estrellándose contra uno de los vehículos todo terreno. En la moto viajaban las dos personas que resultaron lesionadas tras el impacto.

Luego del choque, elementos de rescate acudieron hasta el lugar para brindar atención a las dos personas que viajaban en la motocicleta quienes fueron encontrados lesionados tras el impacto, por lo que recibieron ayuda en la zona donde ocurrió el accidente. Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre el estado de salud de los heridos.

Elementos no informaron si en el lugar se registraron personas detenidas o si alguno de los vehículos siniestrados fue resguardado. Autoridades del municipio de Santiago pidieron a los ciudadanos manejar con precaución en esta zona para evitar que se registren más percances viales.

A este hecho se suma un percance más registrado sobre la Carretera Nacional, a la altura de la Presa de la Boca, donde una mujer perdió la vida luego de chocar contra un árbol. A la llegada de paramédicos, se confirmó el deceso de la conductora, quien tendría alrededor de 35 años de edad.