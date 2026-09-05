Investigan Presunto Lavado de Dinero tras Cateo en San Jerónimo en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey.

El operativo fue efectuado por un Agente del Ministerio Público especializado en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita junto con detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y efectivos de las corporaciones participantes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la intervención se llevó a cabo mediante una orden de cateo autorizada por un juez y forma parte de una carpeta de investigación que permanece activa.

La movilización fue reportada durante la mañana y continuó por la tarde. En el lugar se observó un amplio acordonamiento alrededor de la propiedad, con el objetivo de impedir el paso de automovilistas y mantener bajo resguardo el área intervenida. El inmueble se localiza sobre la calle Pierre Loti, en el sector de Colinas de San Jerónimo.

La Fiscalía informó que el resultado del cateo fue positivo y que durante la diligencia fueron localizados diversos indicios.

Entre los objetos asegurados se encuentran cinco camionetas, además de figuras decorativas tipo estatuas con diferentes características. También fueron encontradas cajas acrílicas que contenían vehículos a escala. La intervención estuvo relacionada con una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque hasta el momento la autoridad no informó sobre personas detenidas ni proporcionó mayores detalles sobre los posibles involucrados.

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Tras concluir el cateo, el inmueble quedó asegurado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y bajo resguardo de la corporación correspondiente.

La autoridad señaló que la carpeta de investigación continúa activa, por lo que podrían surgir nuevos datos conforme avancen las diligencias. Hasta ahora, los indicios localizados permanecen como parte de la investigación ministerial.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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