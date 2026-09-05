Seguridad

Investigan Presunto Lavado de Dinero tras Cateo en San Jerónimo en Monterrey

El operativo dejó cinco camionetas y diversos objetos asegurados dentro del inmueble.

Cateo por lavado de dinero en MonterreyOperativo por lavado de dinero.Foto: FGJNL

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Autoridades realizaron un cateo en una propiedad de San Jerónimo como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

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