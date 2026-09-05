Conductor Atropella Accidentalmente a Niño de 2 Años en Torreón, Coahuila

Un niño de dos años resultó lesionado luego de ser arrollado por un vehículo en la colonia Polvorera en Torreón. El accidente ocurrió cuando el conductor puso en marcha su automóvil sin percatarse de que el menor se encontraba cerca.

De acuerdo con familiares, se encontraban afuera de su domicilio observando el ensayo de un grupo de danza cuando ocurrió el percance. En ese momento, el vehículo comenzó a avanzar y terminó arrollando al menor.

Tras lo ocurrido, el propio conductor auxilió al niño y lo trasladó de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja en Torreón para que recibiera atención médica. Personal de la institución lo valoró y, de acuerdo con los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

Tras el accidente, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo ocurrido y llevaron a cabo las diligencias para determinar cómo se registraron los hechos.