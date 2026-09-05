Accidentes

Conductor Atropella Accidentalmente a Niño de 2 Años en Torreón, Coahuila

El hombre arrolló al menor cuando se desplazaba en reversa en su vehículo.

Conductor Atropella Accidentalmente a Niño de 2 Años en Torreón, CoahuilaEl hombre trasladó al niño a las instalaciones de la Cruz Roja. Foto: N+

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