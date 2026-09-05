Familia Choca en Piedras Negras; Viajaban a Torreón para la Boda de su Hijo

Dos personas resultaron lesionadas luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la carretera federal 57 en Piedras Negras. El conductor fue identificado como José Nava, quien relató que viajaba procedente de Dallas, Texas, con destino a Torreón, Coahuila, donde acudiría junto con su madre a la boda de su hijo.

De acuerdo con el conductor, su madre, Sofía Nava, viajaba como acompañante. Ambos se desplazaban por la carretera cuando, según su versión, otro vehículo presuntamente les cerró el paso de manera repentina, por lo que realizó una maniobra para intentar esquivarlo.

Sin embargo, al realizar la maniobra, José Nava perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra el muro de contención de la carretera. El fuerte choque provocó que ambos ocupantes resultaran lesionados y requirieran atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Madre e Hijo Resultan Lesionados al Chocar en Piedras Negras, Coahuila

Sofía Nava presentó una posible fractura en una de sus manos, mientras que su hijo también resultó lesionado. Paramédicos acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a ambos a un hospital de Piedras Negras, donde serían sometidos a una valoración médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades.