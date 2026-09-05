Accidentes

Familia Choca en Piedras Negras; Viajaban a Torreón para la Boda de su Hijo

La mujer sufrió una posible fractura en una de sus manos, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad.

Familia Choca en Piedras Negras; Viajaban a Torreón para la Boda de su HijoEl conductor perdió el control de la unidad y chocó contra el muro de contención. Foto: N+

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