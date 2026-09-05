Choque en la Carretera Tampico-Valles Deja Cinco Personas Lesionadas

Fuerte accidente vial sobre la carretera Tampico-Valles entre dos vehículos dejó a cinco personas lesionadas, uno de ellos fue trasladado de urgencias a un nosocomio.

En el lugar se encontraba un vehículo compacto habilitado como taxi, en donde viajaban cinco personas, asimismo un tractocamión en color azul.

De acuerdo a información de testigos, el taxi se impactó en la parte trasera del camión, cuando este último daba vuelta en U con dirección a Tampico.

Paramédicos del municipio de Pánuco, Veracruz, y grupo de rescatistas arribaron al sitio, brindando atención prehospitalaria a los lesionados. El chofer de taxi resultó con lesiones de consideración y fue trasladado a un hospital.

Serán elementos de Guardia Civil de Pánuco, Veracruz quienes se encarguen de deslindar responsabilidades en este hecho vial.