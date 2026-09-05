Accidentes

Choque en la Carretera Tampico-Valles Deja Cinco Personas Lesionadas

Paramédicos brindaron atención pre hospitalaria a los ocupantes del vehículo, mientras autoridades realizan las investigaciones para determinar los hechos.

Choque en la Carretera Tampico-Valles Deja Cinco Personas LesionadasChoque en la Carretera Tampico-Valles Deja Cinco Personas Lesionadas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante choque en la carretera Tampico-Valles deja cinco lesionados. Un taxi se impactó contra un camión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+