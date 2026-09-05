Rescatan a Mujer y su Perro Atrapados en Playa Stacks de Ensenada, Baja California

Una mujer de 27 años y su perro fueron rescatados por personal de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos, luego de quedar atrapados entre las rocas y la playa en Playa Stacks, en la delegación de El Sauzal de Rodríguez, Ensenada.

El reporte fue atendido poco antes de las 14:00 horas, cuando salvavidas ubicaron a la mujer y su mascota en una zona de la playa de la que no podían salir debido a las condiciones del oleaje.

El personal de Bomberos realizó las maniobras correspondientes para poner a salvo a la ciudadana y a su perro.

La mujer, originaria de Ensenada, fue valorada físicamente por los elementos de emergencia y se determinó que no requería atención médica.

Posteriormente, quedó bajo el resguardo de personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de su madre.

Tras el incidente, el director de Bomberos, Julio Cota Molina, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal salvavidas al acudir a las playas.

También recomendó visitar únicamente zonas que cuenten con vigilancia y evitar ingresar al mar más allá del nivel de la cintura.

APG