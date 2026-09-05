Accidentes

Rescatan a Mujer y su Perro Atrapados en Playa Stacks de Ensenada, Baja California

La mujer, de 27 años, y su mascota quedaron entre las rocas debido a las condiciones del oleaje

Rescatan a Mujer y su Perro Atrapados en Playa Stacks de Ensenada, Baja CaliforniaRescatan a Mujer y su Perro Atrapados en Playa Stacks de Ensenada, Baja California | Foto: Bomberos de Ensenada

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