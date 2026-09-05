Clausuran Área Afectada por Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea



La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, clausuró el área afectada por el derrame de 12 mil litros de ácido sulfúrico en la carretera Ímuris - Cananea y ordenó medidas urgentes de contención y remediación.



Mediante un comunicado oficial, la Profepa informó que realizaron inspecciones y brindaron atención jurídica por el volcamiento de un tractocamión el 01 de septiembre pasado, en el kilómetro 97 de esta carretera.



También ordenó la clausura total y temporal del polígono afectado, permitiendo solo las acciones de remediación.



Se le instruyó a la empresa responsable cuatro medidas: primero realizar una contención total de escurrimientos; segundo, un acordonamiento y señalización para delimitar físicamente la zona impactada.



Tercero, una limpieza total de residuos, desde la neutralización del químico, recolección y retiro especializado del ácido, suelo, vegetación y materiales afectados; y presentar y ejecutar un plan de remediación del sitio, el cual será evaluado en un plazo de 10 días hábiles.



El vehículo volcado pertenece a la empresa Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad, Milac, que transportaba ácido sulfúrico desde la planta de Fundición de Nacozari a la mina Cobre del Mayo, en Álamos, Sonora.





La Profepa informó que independientemente de la contención y remediación, el procedimiento administrativo sancionador continuará su curso, para deslindar las responsabilidades legales que correspondan.