Accidentes

Clausuran Área Afectada por Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se encargó de clausurar y ordenó medidas urgentes de contención y remediación en la zona.

Clausuran Área Afectada por Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-CananeaClausuran Área Afectada por Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea. Foto: Profepa

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