Mujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo, Sonora

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalada como presunta responsable de agredir y lesionar a golpes a su vecina en la colonia Pueblitos, sección Pueblo Escondido, al norponiente de Hermosillo.



La agresión se registró cerca del mediodía del jueves sobre la avenida Del Cajón, donde los agentes municipales atendieron el reporte y procedieron con el arresto de Rosa Lidia “N”, de 48 años de edad.



De acuerdo con la información oficial, la mujer habría golpeado a su vecina, de 49 años, quien como consecuencia de la agresión presentó dolor en la zona lumbar y cervical, por lo que debido a las molestias fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.



Los socorristas acudieron al sitio para valorar y brindar los primeros auxilios a la afectada. Posteriormente, la trasladaron a un hospital, donde recibiría atención médica.



Tras la intervención de los agentes, Rosa Lidia “N” fue detenida y quedó a disposición de la autoridad investigadora para las indagatorias correspondientes y esclarecer lo ocurrido con el fin de determinar las responsabilidades legales.