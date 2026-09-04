Seguridad

Mujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo, Sonora

La agresión se registró cerca del mediodía del jueves en la colonia Pueblitos, sección Pueblo Escondido, al norponiente de la ciudad.

Mujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo, SonoraMujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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