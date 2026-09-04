Muere Hombre de 38 Años por Presunto Golpe de Calor en Piedras Negras, Coahuila

Un hombre identificado como Reynaldo González, de 38 años, murió presuntamente a consecuencia de un golpe de calor en la colonia Los Espejos, en Piedras Negras. El hecho ocurrió sobre la calle Granate, cuando se dirigía a una chatarrera con su cuñado.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender el reporte; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que Reynaldo ya no presentaba signos vitales.

Tras el fallecimiento, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar con precisión la causa de muerte.

Con este caso, suman tres los fallecimientos registrados en la vía pública durante los últimos días en Piedras Negras, cuyas causas estarían relacionadas de manera preliminar con presuntos golpes de calor.