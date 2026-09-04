Seguridad

Muere Hombre de 38 Años por Presunto Golpe de Calor en Piedras Negras, Coahuila

El sujeto se dirigía al una chatarrera con su cuñado cuando ocurrió el incidente.

Muere Hombre de 38 Años por Presunto Golpe de Calor en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades trasladaron el cuerpo a la SEMEFO para determinar la causa de muerte. Foto: N+

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