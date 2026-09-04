Internacional

Mexicano Detenido por ICE en EUA Se Declara Culpable de Explotación Infantil

Francisco Javier Villanueva Castro fue detenido en 2025 en Luisiana acusado de intentar abusar de un menor de edad

Francisco Villanueva se declara culpable de explotación infantilFrancisco Villanueva se declara culpable de explotación infantil. Foto: X @ICEgov
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