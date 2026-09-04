Mexicano Detenido por ICE en EUA Se Declara Culpable de Explotación Infantil
Francisco Javier Villanueva Castro fue detenido en 2025 en Luisiana acusado de intentar abusar de un menor de edad
Francisco Javier Villanueva Castro fue detenido en 2025 en Luisiana acusado de intentar abusar de un menor de edad
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dio a conocer que Francisco Javier Villanueva Castro se declaró culpable de explotación sexual. El hombre de 29 años fue detenido en 2025 en Luisiana.
Según la agencia migratoria, Villanueva Castro se dirigía a Denham Springs, Luisiana, “con la intención de abusar sexualmente de un niño de 14 años”, cuando fue detenido por ICE. El ciudadano mexicano habría ingresado de forma irregular a los Estados Unidos.
Francisco Javier Villanueva Castro, a 29-year-old criminal illegal alien from Mexico, pleaded guilty to child exploitation charges last week.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 4, 2026
ICE @HSI_HQ special agents and local law enforcement apprehended him last year after he travelled to Denham Springs, La., intending to… pic.twitter.com/ITlHA0jbtF
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