Internacional

Gasolina Sube de Precio y Diésel se Dispara Hasta Alcanzar Récord

Analistas aseguran que este aumento en el costo del combustible no se veía desde 2022 y advierte un nuevo repunte inflacionario

Gasolina Sube de Precio y Diésel se Dispara Hasta Alcanzar RécordTrabajador de gasolinera despecha combistible. Foto: Reuters

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