Gasolina Sube de Precio y Diésel se Dispara Hasta Alcanzar Récord

El diésel se disparó y alcanzó este viernes un precio récord en Estados Unidos, en medio de una nueva escalada del conflicto en Irán. El galón estadounidense de diésel (3.7 litros) alcanzó los 5.85 dólares (98.79 pesos aproximadamente), según datos de referencia de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

El récord anterior, de 5.81 dólares por galón, ocurrió en junio de 2022, meses después de la invasión rusa en Ucrania.

Los datos de la AAA situaron el promedio nacional en 5.85 dólares por galón, un centavo por encima de los 5.78 dólares registrados el jueves y una cifra de 5.81 dólares alcanzada en junio de 2022.

Este nuevo récord representa un aumento de más del 55% desde que comenzó la guerra de Irán a finales de febrero, momento en que el precio promedio del diésel era de 3.76 dólares por galón.

El conflicto llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que redujo el suministro global de crudo y presionó la capacidad de refinado en todo Oriente Medio.

Los precios de la gasolina también subieron, alcanzando un promedio nacional de 4.15 dólares por galón el viernes, lo que supone un incremento de casi el 40% desde el inicio de la guerra, según la AAA.

Otro aspecto que ha mermado los precios son los ataques con drones ucranianos que han dañado refinerías rusas, lo que llevó a Moscú a posponer hasta finales de septiembre la prohibición de exportar diésel.

Rusia ha sido el principal exportador de diésel después de Estados Unidos; por lo tanto, su retirada de este mercado ha creado un vacío en la oferta disponible para los compradores internacionales.

Las refinerías estadounidenses han intervenido para cubrir esta brecha, con volúmenes de exportación de diésel que alcanzaron un récord el mes pasado, pero las reservas mundiales siguen siendo peligrosamente bajas, según NBC News.

HVI