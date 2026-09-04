Internacional

Caen Acciones de Tesla tras Presentar su Cybercab, Robotaxi que No Transporta Niños

El vehículo totalmente autónomo fue presentado por primera vez hace casi dos años, está en fase de producción desde abril, y su diseño carece de volante, pedales y controles

Tesla se Desploma tras Presentar su Cybercab, Robotaxi Sin Pedales, Volante y que No Transporta NiñosPersonas observan un Tesla Cybercab de color dorado estacionado frente a un bar en Austin, Texas. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+