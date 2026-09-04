Caen Acciones de Tesla tras Presentar su Cybercab, Robotaxi que No Transporta Niños

Elon Musk no tuvo el resultado que soñaba tras presentar su Cybercab, porque las acciones de Tesla se desplomaran 5.92% este viernes. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos dirigido por el multimillonario, lanzó este robotaxi autónomo con el que la compañía planea expandir su servicio con flotillas en todo Estados Unidos.

Las acciones tuvieron un descalabro después de que la esperada actualización sobre el Cybercab, el vehículo eléctrico de la compañía, no lograra impresionar a los inversores que apuestan a que la empresa se convierta en un actor clave en el mercado estadounidense de robotaxis, actualmente dominado por Waymo, propiedad de Alphabet.

El evento, al que solo se podía asistir por invitación y cuyo objetivo era presentar el robotaxi Cybercab, no se retransmitió en directo. Además el director ejecutivo, Elon Musk, no hizo acto de presencia.

No se ofrecieron detalles sobre el número de unidades de Cybercab que se desplegarán ni sobre sus ubicaciones, lo que llevó a los analistas a considerar que el tan esperado evento aportó escasa información nueva.

Las acciones de Tesla también sufrieron presión después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) iniciara una "solicitud de auditoría" para evaluar si Tesla había certificado correctamente, por cuenta propia, que el Cybercab es seguro para circular por vías públicas y que cumple con las normas federales de seguridad exigidas.

El Cybercab, presentado por primera vez por Tesla hace casi dos años, está en fase de producción desde abril. Se trata de un robotaxi de color bronce con dos lugares, equipado con puertas tipo mariposa, sin volante ni pedales y con una restricción: los niños menores de 13 años no podrán utilizar este vehículo por motivos de seguridad.

Analistas consideran que Tesla solo había ofrecido "información limitada en comparación con anuncios anteriores", dejando pendientes cuestiones clave sobre precios, ritmo de producción y aprobaciones regulatorias.

"El evento careció de retransmisión pública en directo, lo que supone una notable diferencia respecto a las presentaciones de productos de Tesla, tradicionalmente muy espectaculares", escribieron los analistas, quienes recomiendan comprar acciones de la compañía.

La caída de las acciones el viernes se produce tras una subida del 5.4% registrada el jueves, antes del evento.

HVI