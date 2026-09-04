Sube a 10 la Cifra de Muertos por Explosión en Cuartel Militar en Bolivia

Se registró fuerte una explosión en un cuartel militar en La Paz, Bolivia. El incidente dejó más de 50 heridos y 10 muertos. Varios de los lesionados se encontraban graves, según explicó Jenrry Patzi, alcalde de Viacha.

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación ocurrió de forma accidental mientras manipulaban material pirotécnico.

Según el gobierno, se registraron daños materiales “de consideración” en el inmueble.

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El suceso se registró cerca de las 14:30 hora local (18:30 GMT) en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.

"De acuerdo con el reporte inmediato emitido por la unidad militar, el material que detonó correspondía a fuegos artificiales y formaba parte de la asignación e inventario del Ministerio de Defensa", indicó esa cartera de Estado en un comunicado de prensa.

Por la noche se confirmó que la explosión dejó dos muertos. Además de 59 heridos, las autoridades mencionaron que hay siete personas desaparecidas.

Escena de la explosión en Bolivia. Foto: EFE

Entre las víctimas se encuentran civiles y militares.

En redes sociales se difundieron varios videos del suceso que reflejan la alarma que causó la explosión. Además de la alta humareda que siguió a la onda de choque, se aprecian los daños ocasionados en las ventanas de las casas aledañas al cuartel.

Con información de EFE y Reuters