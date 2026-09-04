Internacional

Sube a 10 la Cifra de Muertos por Explosión en Cuartel Militar en Bolivia

Las autoridades piden a la ciudadanía no salir de sus casas, ya que la emergencia no se ha controlado

Explosión en cuartel militar de BoliviaFB: Andrés Gómez Vela.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+