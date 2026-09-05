Educación

Maestras Cumplen Cinco Días de Bloqueo en Secretaría de Educación de Chihuahua

Egresadas de la Normal de Saucillo mantienen cerrada la dependencia mientras reclaman oportunidades laborales y plazas definitivas.

Maestras pasan las noches afuera del edificioMaestras pasan las noches afuera del edificio. Foto: N+

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Maestras de la Normal de Saucillo bloquean la Secretaría de Educación en Chihuahua por 5 días, exigiendo plazas laborales definitivas. Solo 2 de 390 vacantes son permanentes.

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