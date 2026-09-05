Maestras Cumplen Cinco Días de Bloqueo en Secretaría de Educación de Chihuahua

La Secretaría de Educación en Chihuahua cumplió cinco días bloqueada, principalmente por maestras egresadas de la Normal de Saucillo que mantienen su protesta afuera del edificio.

La dependencia informó que para este ciclo se ofertaron un total de 390 vacantes, por las que aplicaron 3 mil 103 docentes en busca de una oportunidad laboral.

Sin embargo, del total de espacios disponibles, únicamente dos son plazas definitivas, mientras que la mayoría corresponde a contratos con una duración de seis meses.

Las manifestantes han permanecido en el exterior del edificio público durante estos días e incluso han pasado las noches en el lugar, pese a las lluvias registradas.

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Una de las manifestantes relató que tuvieron que acomodarse en distintas áreas para protegerse de la lluvia, mientras algunas permanecieron bajo una casa de campaña instalada en la entrada principal.

También señaló que les fue restringido el acceso a los baños y que buscaron apoyo ante esta situación, aunque no lograron que se les permitiera utilizar las instalaciones.

Respecto a las vacantes, la manifestante cuestionó que se argumente la falta de alumnos para abrir más plazas, pues aseguró que madres de familia han acudido con oficios para señalar que existen escuelas saturadas donde no se permite la inscripción de más estudiantes.

La protesta continúa afuera de la Secretaría de Educación, mientras las maestras mantienen el bloqueo en busca de una respuesta a sus demandas laborales.