Educación

UNAM Volverá al Examen Presencial tras Irregularidades de Pruebas en Línea

Miles de jóvenes hicieron de forma presencial el examen de admisión a licenciatura luego de que se detectaron fallas en las pruebas que se aplicaron en línea

UNAM Volverá al Examen de Admisión Presencial tras Fallas en Pruebas en LíneaCuartoscuro
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