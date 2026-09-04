UNAM Volverá al Examen Presencial tras Irregularidades de Pruebas en Línea

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Leonardo Lomelí confirmó que el examen de admisión para ingresar a la institución será de forma presencial, esto se dio a conocer en el Informe de la Comisión Técnica para la Revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1.

El anuncio de la medida se da después de que se detectaran irregularidades en el primer examen en línea.

La Comisión Técnica que se conformó para la revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026 entregó al rector un informe con una serie de recomendaciones. Durante el informe de la Comisión, esta destacó que tras la cancelación del concurso Comipems, la UNAM adoptó la aplicación del examen en línea mediante la plataforma contratada Territorium Life.

Apunta que aunque la modalidad en línea buscaba ampliar la cobertura y reducir costos de traslado para los jóvenes, el informe señala "falta de planeación", vacíos operativos y una contratación cuyos anexos técnicos no garantizaban adecuadamente la supervisión remota.

También destaca que durante la primera prueba en línea, la supervisión remota basada en inteligencia artificial resultó insuficiente para controlar el entorno físico, la consulta de materiales externos, la ayuda de terceros o el uso de otros dispositivos.

Esto derivó en un "desplazamiento hacia puntajes más altos e inusuales", puntajes superiores a 90 aciertos, en comparación con el promedio histórico.

Ante las irregularidades detectadas por la Comisión y hoy dadas a conocer, recomiendan no realizar aplicaciones remotas en línea hasta tener un sistema 100% seguro. En su lugar, sugieren exámenes presenciales asistidos por computadora en sedes distribuidas en todo el país.

La Rectoría reconoció los errores del concurso a distancia y respaldó la necesidad del examen de control como un acto de transparencia y equidad.

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