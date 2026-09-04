Economía

Peso Mexicano Alcanza Nivel No Visto en Más de Dos Años; Así Cotiza frente al Dólar

Durante el día, la moneda local llegó a fortalecerse hasta 16.85 unidades por billete verde

Billetes de dólar estadounidense. Foto: ReutersBilletes de dólar estadounidense. Foto: Reuters

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