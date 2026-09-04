Peso Mexicano Alcanza Nivel No Visto en Más de Dos Años; Así Cotiza frente al Dólar

El peso mexicano se apreció este viernes a niveles no vistos desde mayo de 2024, luego de la divulgación del reporte de creación de empleo en Estados Unidos que superó las expectativas del mercado.

Aunque las cifras respaldaron las apuestas sobre una subida de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión del 15 al 16 de septiembre, también evidenciaron la resiliencia económica del principal socio comercial de México.

La moneda local cotizaba en 16.88 por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0.12%. Durante el día llegó a fortalecerse hasta 16.85 unidades.

La apreciación del peso se dio a la par de un repunte global del dólar, mientras los inversionistas comenzaron a centrar su atención en las cifras del índice de precios al consumo que se darán a conocer en Estados Unidos la próxima semana.

México también publicará la próxima semana datos de precios al consumidor, determinantes para evaluar si Banco de México (Banxico) mantendrá la tasa de referencia sin cambios por un tiempo prolongado.

En tanto, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el índice líder S&P/BMV IPC cedió un 0.87% a 64 mil 866.61 puntos.

Los títulos de la firma de alimentos Sigma encabezaron las bajas con un declive de 3.43% a 18.0 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que restaron un 3.38% a 908.89 pesos.

Con información de: Reuters

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