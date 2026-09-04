Programas sociales

¿Se Puede Retirar el Pago Bienestar de Septiembre 2026 en Otros Bancos Sin Tarjeta?

El cuarto pago del año de la Pensión Bienestar está en marcha en septiembre 2026 y muchos beneficiarios tienen dudas de las opciones que tienen para sacar el dinero de su tarjeta

Se puede retirar dinero de la Tarjeta Bienestar en otros bancos sin tarjeta así cobras pago de septiembre 2026La Tarjeta Bienestar es importante para cobrar tu Pensión de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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