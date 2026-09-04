¿Se Puede Retirar el Pago Bienestar de Septiembre 2026 en Otros Bancos Sin Tarjeta?

Recién empieza la cuarta dispersión del pago de la Pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y más beneficiarios, por eso es momento de compartirte si realmente puedes retirar tu dinero en otros bancos sin contar con tu Tarjeta Bienestar y lo que debes hacer para poder cobrar tu apoyo económico, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026.

La forma más fácil de sacar tu dinero es ir a tu Banco del Bienestar más cerca de ti, pero si no cuentas con ninguna sucursal a tu alcance, existen alternativas que debes conocer. Pero antes de eso, lo primero que necesitas checar es el calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre 2026, pues ya están publicadas las fechas en que caerá el apoyo.

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La realidad es que no se puede retirar el dinero de la Tarjeta Bienestar en otros bancos. Es fundamental tener a la mano el plástico, pues al tratarse de instituciones financieras externas, no tienen acceso a tu cuenta para sacar efectivo sin tarjeta.

En el Banco Bienestar sí puedes sacar dinero sin tarjeta, solo vas a necesitar una identificación oficial y posiblemente el acuse de recibido original que te entregaron cuando te dieron tu tarjeta. Para hacer el retiro, necesitas pasar a ventanilla, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, aproximadamente pues todo depende de la sucursal a la que acudas.

Existen diferentes formas de retirar el dinero de tu tarjeta, la más común es ir a los cajeros del Banco de Bienestar, los cuales funcionan las 24 horas y los 365 días del año. También puedes pasar a ventanilla con tu plástico.

También puedes retirar tu pago Bienestar de septiembre 2026 en otros bancos de México, pero debes considerar que te cobrarán una comisión por consultar tu saldo o por cada retiro que realices.

Si no quieres sacar el dinero que tienes guardado en tu Tarjeta Bienestar, recuerda que también funciona como medio de pago y puedes utilizarla directo en los establecimientos que cuenten con terminal. Con todos estos consejos, los beneficiarios van a poder cobrar su pago de septiembre 2026 sin problema alguno.

AO