Se Registra Conato de Incendio en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca

Petróleos Mexicanos (Pemex) atendió este viernes un conato de incendio registrado en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, sin que se reportaran afectaciones a la instalación ni personas lesionadas.

De acuerdo con la empresa, el incidente se originó en el área de Alto Vacío 1 de la planta Primaria 1 por un poro en el serpentín de la celda del calentador H-201-B, durante el proceso de salida de operación para labores de mantenimiento.

El personal de contraincendios de la refinería activó de inmediato los procedimientos operativos correspondientes y logró extinguir la flama en un tiempo de atención menor a seis minutos.

Pemex precisó que, debido a la respuesta inmediata, el conato no representó riesgo para la operación de la instalación ni para la seguridad del personal.

La empresa productiva del Estado señaló que la Refinería de Salina Cruz continúa operando con normalidad y que no se reportan lesionados.