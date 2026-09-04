Accidentes

Se Registra Conato de Incendio en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca

El personal de contraincendios de la refinería logró extinguir la flama sin que se reportaran personas lesionadas

Refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Foto: PemexRefinería de Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Pemex

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