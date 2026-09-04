Accidentes

Trasladan a Puebla a Niño que Cayó de una Motocicleta en la Sierra Norte

El menor se encontraba en un hospital del municipio de Xicotepec de Juárez, siendo llevado a la capital poblana para una mejor atención médica.

Traslado Hospital Puebla Menor Cinco Años Accidente Motocicleta La Ceiba Xicotepec de JuárezTrasladan a Puebla a Niño de Cinco Años que Cayó de una Motocicleta en Xicotepec de Juárez. Foto: Facebook SICOM Noticias

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Un niño de cinco años fue trasladado a Puebla para recibir atención médica especializada tras un accidente en motocicleta en la Sierra Norte. La gravedad de sus lesiones requirió un rápido traslado.

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