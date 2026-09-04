Trasladan a Puebla a Niño que Cayó de una Motocicleta en la Sierra Norte

Tras sufrir un accidente mientras iba a bordo de una motocicleta, un niño de cinco años de edad fue trasladado a la ciudad de Puebla para recibir atención médica especializada.

El menor recibió las primeras atenciones en el Hospital Rural Villa Ávila Camacho, en la comunidad de La Ceiba, del municipio de Xicotepec de Juárez pero debido a las lesiones que presentaba, el personal médico determinó que requería continuar su tratamiento en una unidad especializada.

El traslado terrestre se realizó a través del Sistema de Urgencias Médica Avanzada (SUMA) con apoyo del Gobierno Municipal de Pantepec, hasta el Hospital de la Niñez Poblana.

El pequeño quedó bajo valoración y vigilancia médica, tras una movilización que permitió dar continuidad a su atención debido a la gravedad de sus lesiones propiciadas durante el accidente vial.

Este viernes 4 de septiembre de 2026 elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla atendieron el accidente de una motocicleta por alcance en la autopista México-Tuxpan.

🚑 En la autopista México–Tuxpan, Huauchinango, el @Gob_Puebla atendió un accidente de motocicleta por alcance.



Tres personas resultaron lesionadas, recibieron atención prehospitalaria. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/HOlVhIeBcF — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 4, 2026

Por este siniestro carretero, ocurrido a la altura del municipio de Huauchinango en la Sierra Norte poblana, tres personas resultaron lesionadas, por lo que recibieron atención prehospitalaria.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ