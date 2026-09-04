Seguridad

Balacera en CDMX Deja un Conductor Muerto; la Víctima Viajaba con su Perro

El ataque armado ocurrió en inmediaciones de una zona comercial de autopartes de la alcaldía Cuauhtémoc

La balacera ocurrió en calles de la colonia Peralvillo en CDMXFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Balacera en Peralvillo Deja un Conductor Muerto en CDMX; Viajaba con su Perro