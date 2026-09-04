Balacera en CDMX Deja un Conductor Muerto; la Víctima Viajaba con su Perro

La inseguridad en la Ciudad de México no se detiene. Un ataque armado nuevamente provocó pánico entre los capitalinos; esta vez ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos y comerciantes de la colonia Exhipódromo de Peralvillo, quienes de inmediato buscaron resguardarse. Una llamada al 911 sirvió para que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieran a atender la emergencia.

Al llegar al cruce de Sebastián Bach y Juventino Rosas, encontraron una camioneta con varios impactos de arma de fuego y en su interior se encontraba el conductor con visibles lesiones. Por ello, solicitaron apoyo a personal médico; sin embargo, determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Luego de confirmarse la muerte del conductor, los oficiales del Sector Tlatelolco acordonaron la zona para impedir el paso de peatones y autos, así como esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan con Arma de Fuego a Automovilista en la Colonia Peralvillo, CDMX

Los testigos indicaron que dos sujetos en motocicleta le dieron alcance y posteriormente abrieron fuego contra el automovilista en varias ocasiones. La víctima viajaba con su perro.

La SSC informó que se da seguimiento a los tripulantes de una motocicleta, quienes son señalados como probables responsables. "Mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso", confirmó.

El equipo de N+ logró obtener imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a los presuntos responsables del asesinato en la colonia Peralvillo, quienes hasta el momento, se sabe huyeron con dirección al Estado de México.

Foto: N+

EPP