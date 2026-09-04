Fiscalía Implementa Operativo Contra Extorsión a Floristas de Reynosa, Tamaulipas

Luego de que floristas de Reynosa denunciaran en redes sociales presuntos casos de extorsión, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión implementó un operativo en establecimientos dedicados a la venta de flores.

Elementos de la Fiscalía acudieron al Mercado de la Flor, ubicado sobre el bulevar Miguel Hidalgo, donde realizaron acciones informativas dirigidas a los comerciantes.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos se extenderá a otros establecimientos dedicados a la venta de flores, con el objetivo de prevenir y atender posibles casos de extorsión.

Durante las visitas a aproximadamente 25 establecimientos, manifestaron tener conocimiento de las situaciones señaladas en publicaciones difundidas en redes sociales, relacionadas con una presunta distribución de flores vinculada con personas relacionadas con la delincuencia organizada, situación que, de acuerdo con los testimonios recabados, se habría presentado desde 2025.