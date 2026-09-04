Seguridad

Fiscalía Implementa Operativo Contra Extorsión a Floristas de Reynosa, Tamaulipas

El operativo se está implementando en establecimientos dedicados a la venta de flores, luego de que floristas denunciaran presuntas extorsiones.

Fiscalía Implementa Operativo Contra Extorsión a Floristas de Reynosa, TamaulipasFiscalía Implementa Operativo Contra Extorsión a Floristas de Reynosa, Tamaulipas. Foto: FGJ

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Floristas de Reynosa alzan la voz contra la extorsión. La Fiscalía responde con operativos para proteger a los comerciantes.

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