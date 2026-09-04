Más de 25 mil piezas de mercancía presuntamente apócrifa fueron aseguradas durante operativos realizados en Puebla y Tlaxcala, como parte de las acciones para frenar la comercialización de productos que vulneran derechos de propiedad intelectual.

Los procedimientos fueron realizados por la Secretaría de Marina y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en ocho establecimientos que habían sido identificados como posibles puntos de producción, almacenamiento o distribución.

En Puebla se aseguraron más de nueve mil 400 artículos, entre juguetes, peluches, textiles, gorras, perfumes, termos y accesorios, con un valor estimado de casi 797 mil pesos.

🚨 ¡25 MIL piezas fuera de circulación! 👀📦



Puebla y Tlaxcala fueron escenario de acciones coordinadas en 8 establecimientos identificados como posibles puntos de producción, almacenamiento o distribución de mercancía que presuntamente vulnera derechos de propiedad intelectual.… pic.twitter.com/yq9JEJVoAb — IMPI (@IMPI_Mexico) September 4, 2026

Mientras tanto, en Tlaxcala fueron incautadas más de 15 mil 500 piezas, valoradas en un millón 61 mil pesos.

En total, la mercancía asegurada, relacionada con marcas registradas, representa un valor estimado de un millón 857 mil pesos.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan afectar las cadenas de suministro de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

Con información de N+

JAPR