Seguridad

Miles de Artículos Vulneraban Derechos de Propiedad Intelectual en Puebla y Tlaxcala

La mercancía asegurada que estaba relacionada con marcas registradas, representa un valor estimado de un millón 857 mil pesos.

Los productos vulneran propiedad intelectual de marcas de ropa y productoras de cine.Los productos vulneran propiedad intelectual de marcas de ropa y productoras de cine. Foto: X @vidallerenas

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Operativos en Puebla y Tlaxcala aseguran mercancía apócrifa por 1.8 millones de pesos.

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